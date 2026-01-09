Tunceli-Ovacık Kara Yolu Yeniden Açıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı.
Kentte aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağışın etkisiyle Tunceli-Ovacık kara yolunun Aşağıtorunoba köyü mevkisinde çığ meydana geldi.
Kara yolunun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, iş makineleriyle yaptıkları çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.
