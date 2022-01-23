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Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı

23.01.2022 21:39
Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı

Tunceli-Erzincan karayolun çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Tunceli- Erzincan karayolun çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Karayolu sadece acil durumlarda sağlık ve güvenlik araçlarının ihtiyacı halinde karayolları araçlarının kılavuzluğunda kullanılacaktır" denildi. - TUNCELİ

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Tunceli Ovacık, Tunceli, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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