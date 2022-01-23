Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Tunceli- Erzincan karayolun çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Karayolu sadece acil durumlarda sağlık ve güvenlik araçlarının ihtiyacı halinde karayolları araçlarının kılavuzluğunda kullanılacaktır" denildi. - TUNCELİ