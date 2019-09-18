Tunceli'ye huzur gelince turist de geldi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur kenti haline gelen Tunceli'yi ziyaret eden turist sayısının arttığını, otellerde yer olmadığını söyledi.

Sonel, "İlköğretim Haftası" dolayısıyla Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, daha önce terör olayları ile gündeme gelen Tunceli'nin, artık huzur şehri olduğunu vurguladı.

Bu huzurda güvenlik güçlerinin büyük katkısı olduğuna işaret eden Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar Tunceli denildiğine ilk akla gelen terör olaylarıydı. Kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonları, görev yaptığımız süre içinde başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın bizlere verdiği büyük desteklerle hakikaten Tunceli huzur şehri haline geldi." dedi.

Sonel, kentte gelen turist sayısının artığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Tunceli'ye huzur gelince gelen turist sayısı da arttı. Birkaç yıl öncesine kadar ilimize giren çıkan araç sayısı 700 binlerdeyken 31 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla yaklaşık 3 milyonu bulmuştur. Otellerimizde yer yok. Gece geç vakitlere kadar vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde parklarda, bahçelerde, oyun alanlarında, lokantalarda çocuklarıyla hoşça vakit geçiriyor. Tunceli hakikaten eğitime önem veren bir il ve anneler, babalar, öğretmenler, emniyetimizden jandarmamıza kadar tüm kurumlarımız eğitimle ilgili, böyle olunca olunca beraberinde başarı da geliyor."



İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de yeni öğretim yılında öğrenci, öğretmen ve velilere başarı diledi.



Tunceli'nin eğitimde çıtası yüksek bir il olduğunu belirten Ekmekci, "Eğitim insanın kendini tanıma yolculuğudur ve ilköğretim de bunun önemli adımlarından biridir. Bundandır ki ilköğretime başlayan öğrenciler en güvendikleri annelerinin, babalarının ellerini bırakarak yeni tanıdıkları öğretmenlerinin elini tutar ve bir ömür onları unutmazlar." diye konuştu.

Törende öğrenciler günün anlamına ilişkin şiirler okudu, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programa, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.