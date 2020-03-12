Tuncelili öğrenciler valilik desteğiyle hayallerindeki üniversiteleri gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuncelili öğrenciler valilik desteğiyle hayallerindeki üniversiteleri gezdi - Son Dakika

Tuncelili öğrenciler valilik desteğiyle hayallerindeki üniversiteleri gezdi

14 dakika önce

Tunceli'de 2 bin 719 lise son sınıf öğrencisinin, Vali Tuncay Sonel tarafından farklı şehirlere gönderilerek üniversite tanıtım gezilerine katıldığı bildirildi.

Tuncelili öğrenciler valilik desteğiyle hayallerindeki üniversiteleri gezdi, System.String[]

Tunceli'de 2 bin 719 lise son sınıf öğrencisinin, Vali Tuncay Sonel tarafından farklı şehirlere gönderilerek üniversite tanıtım gezilerine katıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel'in girişimleri sonucu kent genelinde son üç yılda 2 bin 719 öğrenci, uçakla İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlere üniversite tanıtım gezilerine gönderildi.

Vali Sonel, gezilerin üniversite sınavları öncesi öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırdığını aktardı.

Öğrencilerin Türkiye'nin köklü üniversitelerini tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Sonel, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. İnşallah onları ileride vatanına, milletine, insanlığa güzel işler yapacak yerlerde görürüz." diye konuştu.

Üniversite tanıtım gezilerine Pülümür ilçesinden katılan Zelal Şenyurt da hayallerinin İstanbul'da gördükleri denizle maviye döndüğünü belirtti.

Öğrencilerden Tülay Koç da geziyle okumak istediği üniversiteyi görme fırsatı bulduğunu anlatarak, "Okumak istediğimiz üniversite ve bölümler hakkında fikrimiz netleşti. Böylesi güzel bir imkanı bize sunduğunuz için çok teşekkür ederim." sözlerine yer verdi.

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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