Tuncer Bakırhan, Hadep Genel Başkanı Murat Bozlak'ı Mezarı Başında Andı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak'ı mezarı başında anarak, "İnşallah buraya bir dahaki gelişimizde Kürtlerin, Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu'da demokratik hak ve özgürlüklerine dair kazanımlarını paylaşacağız" dedi.

Bakırhan ve beraberindeki heyet, HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak için vefatının 11'inci yılında mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı. Burada açıklama yapan Bakırhan, şunları söyledi:

"Bugün bu konuma gelebildiysek bu, Murat Bozlak gibi dilimiz, kültürümüz, eşit haklarımız ve varlığımız için mücadele eden arkadaşların sayesindedir. Böyle değerlerimize sahip çıkarak, dayanışarak, ittifakımızı büyüterek, omuz omuza mücadele ederek şehit düşmüş, yaşamını yitirmiş arkadaşlarımıza layık olacağız.

"Önümüzdeki günler bizim için önemlidir"

21'inci yüzyılda artık Kürtlerin demokratik şartlara kavuşacağı bir döneme girdik. 'Kürt yoktur' denilen bir dönemde Murat Bozlak gibi arkadaşlar büyük bedeller ödeyerek 'Kürt var' dedirtti. Kürt realitesini tanıttı. Bundan sonra da Kürtlerin hukukunu, demokratik haklarını kazanmasının mücadelesini geçmişte Murat Bozlak başkanların verdiği mücadele gibi vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günler bizim için önemlidir. Murat Bozlak bize duruşu öğretti. Onun genel başkanlık yaptığı dönemde Türkiye'de ve Kürt illerinde faili meçhuller vardı. Her gün arkadaşlarımız vuruluyordu, şehit düşüyordu. Mehmet Sincar milletvekili olmasına rağmen Batman'da katledildi. Yani bir ateş çemberi içerisinde mücadele eden yol arkadaşlarımız bizi bugünlere taşıdı. Onlara layık bir şekilde bayrağı devralarak bıraktıkları yerden kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. İnşallah buraya bir dahaki gelişimizde Kürtlerin, Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu'da demokratik hak ve özgürlüklerine dair kazanımlarını paylaşacağız."