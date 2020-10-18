Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada - Son Dakika

Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada

18.10.2020 18:14
Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada, System.String[]

AMASYA'da tünel içerisinde sollama yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla atan motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü Oktay Yurtseven'e (43) karşı yönden gelen minibüs çarptı.

AMASYA'da tünel içerisinde sollama yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla atan motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü Oktay Yurtseven'e (43) karşı yönden gelen minibüs çarptı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde, Ferhat Tüneli içerisinde meydana geldi. Çift yönlü ulaşım sağlanan tünelde sollama yapan Oktay Yurtseven idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırıma çarparak takla attı. Motosikletten düşerek yolda sürüklenen sürücüye, karşı yönden gelen minibüs çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtilirken, kaza anı da tünel içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada
Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada
Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada
Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada
Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada
Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada
Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada
Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada

Motosiklet, Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı İğne atsan yere düşmez! Yüzde 50 artan koronavirüs vakaları sonrası İstanbul'dan korkutan görüntü Kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor
Kuzey Kıbrıs'ta ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklar kapandı Kuzey Kıbrıs'ta ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklar kapandı         
18:04
Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı         
17:25
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ bölgesinde kritik Şuşa kentine girdi Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ bölgesinde kritik Şuşa kentine girdi         
16:41
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'nde bayrağımızı dalgalandırdık Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'nde bayrağımızı dalgalandırdık         
15:59
Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak         
15:26
Manchester City, Messi için Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek Manchester City, Messi için Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek         
14:52
Komşuların 'park yeri' kavgası kanlı bitti: Karı-kocaya baltayla saldırdılar Komşuların 'park yeri' kavgası kanlı bitti: Karı-kocaya baltayla saldırdılar         
14:47
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti         
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 18:29:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei