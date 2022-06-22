Tunus açıklarında 144 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Tunus açıklarında 144 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.06.2022 16:55
Tunus açıklarında 144 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında iki gün içinde 144 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus açıklarında iki gün içinde 144 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Ulusal Sahil Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkenin doğu kıyılarında Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından 48 saat içinde yapılan 6 ayrı operasyon sonucu 144 düzensiz göçmen boğulmaktan kurtarıldı." ifadelerine yer verdi.

Cebeli, düzensiz göçmenlerin çoğunun Afrika kökenli olduğunu ve savcılığın soruşturma başlattığını belirtti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Kaynak: AA

Afrika, Göçmen, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında 144 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus açıklarında 144 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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