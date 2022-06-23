İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak tatbikat, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksellik kazanmıştı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afrika, Tunus, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunus, Afrika Aslanı 2022 askeri tatbikatına yalnızca ABD kuvvetleriyle katılıyor - Son Dakika

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