Son Dakika Haberleri: Tunus, Konya'nın Yerel Yönetimler Modelini Alacak

Tunus, Konya'nın Yerel Yönetimler Modelini Alacak

30 dakika önce

Tunus'un Ankara Büyükelçisi Muhammed Faysal Bin Mustafa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Tunus, Konya'nın Yerel Yönetimler Modelini Alacak, System.String[]
Tunus'un Ankara Büyükelçisi Muhammed Faysal Bin Mustafa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Tunus'un Ankara Büyükelçisi Muhammed Faysal Bin Mustafa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Ziyaretin iki ülke arasındaki kardeşliği artırması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tunus ile Konya arasında geçmişte kardeş şehir protokolleri yapıldığını söyledi. Başkan Altay, "İnşallah bu ziyaret kardeş şehir ilişkilerinin canlanmasına ve birlikte iş yapma alışkanlığı oluşmasına vesile olur. Konya'da okuyan Tunuslu öğrenciler var. Büyükelçimizden öğrenci sayısının artırılmasını talep ediyoruz. Çünkü Konya öğrenciler için çok uygun bir şehir. Tunus ile Konya arasındaki ticaret hacminin de artması için her türlü desteğe hazırız. Büyükşehir Belediyesi olarak da Tunus'taki kardeşlerimize belediyecilik konusunda eğitim verilmesi ve bu alanda öncülük edilmesi konusunda her türlü işbirliğine hazırız" şeklinde konuştu.

Tunus Büyükelçisi Muhammed Faysal bin Mustafa da Konya'nın Türkiye'deki konumunu bildiklerini ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını gördüklerini belirterek, özellikle Konya'yı ziyaret etmek istediklerinin altını çizdi. Büyükelçi Faysal, "Ülkemizde geçen sene belediye seçimleri yapıldı. Bu alanda Türkiye'nin ve Konya'nın tecrübelerine ihtiyacımız var. Bu tecrübeleri almaktan büyük gurur duyarız. Ayrıca, Türkiye'ye iş dünyasından temsilcilerimizle birlikte geldik. Ticari ilişkilerimizi geliştirmek için Konya'dayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Altay, Büyükelçi Faysal'a çini sikke ve Mesnevi hediye etti. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Ankara, Uğur İbrahim Altay, Tunus, Konya, Güncel
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