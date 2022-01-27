Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: "Anayasanın tek kalemde silinmesi, Tunus toplumu için tehdittir" - Son Dakika

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Anayasanın Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından feshedilmesinin, Tunus toplumu için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından kapatılan Meclis, 2014 Tunus Anayasası'nın imzalanmasının yıl dönümü münasebetiyle Gannuşi başkanlığında online bir oturum düzenledi.

Oturumun ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Gannuşi, "Değeri ne olursa olsun, birinin gelip herkesi bağlayan anayasayı bir kalemde silmesi, Tunus toplumu için bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Anayasaya olan bağlılığı kutlamak için bu oturumun gerçekleştirildiğine vurgu yapan Gannuşi, "Devrimden sonraki ilk parlamento olan, Ulusal Kurucu Meclis'in yüzde 94 katılımla onaylanan 2014 Anayasası, sivil ve siyasi tarafların istişaresi sonucunda oluşturuldu. Tunus halkı, hukukun en üst kaynağı olan anayasasına hala bağlı. Anayasa değiştirilebilir ancak anayasada öngörülen anayasal araçlarla bu mümkündür." diye konuştu.

Gannuşi, 25 Temmuz'dan bu yana yapılan tüm değişikliklerin kanuni olarak hiçbir dayanağının olmadığını savundu.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak geçen ay açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011'de devrilmesinin ardından, 2014 ocak ayında Tunus Kurucu Halk Meclisi 146 maddelik yeni anayasayı kabul etmişti.