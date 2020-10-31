Tunus, Nice saldırısını örgüt adına üstlendiğini iddia eden kişiyi yakaladı - Son Dakika

Tunus, Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı, bağlı olduğu örgüt adına üstlendiğini iddia eden kişiyi yakaladığını duyurdu.

Başkent Tunus İlk Derece Mahkemesi Başsavcısı Muhsin ed-Dali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayımlanan bir videoda Nice saldırısını "Güney Tunus el-Mehdi Örgütü" adlı örgüt adına üstlendiğini belirten kişinin dün gece yakalandığını söyledi.

Zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Dali, daha fazala ayrıntı vermedi.

Başsavcı Dali, dün yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Savcılığı'nın Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı üstlenen "Güney Tunus el-Mehdi Örgütü" adlı bir örgüt bulunup bulunmadığına yönelik soruşturma kararı aldığını ve bununla ilgili bir birim kurulduğunu bildirmişti.

Soruşturma kararının, sosyal medyada bu örgüte bağlı olduğunu iddia eden bir kişinin örgüt adına saldırıyı üstlenmesi üzerine alındığını söyleyen Dali, söz konusu şahsın ismi ve bu bilgiyi paylaştığı sosyal medya platformuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermemişti.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde saldırganın 21 yaşında bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya'nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği kaydedilmişti.