Tunus, Nil sularının paylaşımı konusunda uzlaşmacı çözümden yana - Son Dakika

Tunus, Nil sularının paylaşımı konusunda Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında uzlaşı yoluyla sağlanacak bir çözümü desteklediğini bildirdi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Senegal'de düzenlenen Çin Afrika Forumu sırasında Etiyopyalı mevkidaşı Demeke Mekonnen ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik karşılıklı irade beyanında bulunulan görüşmede Cerendi, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi olmayan Afrikalı bir üyesi durumundaki Tunus'un, Nil sularının paylaşımı konusunda Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında uzlaşı ve tatmin edici bir çözüme ulaşılması için elinden gelen her şeyi yaptığını" vurguladı.

Bölgede uzlaşmacı çözümden yana olduklarını kaydeden Cerendi, "Nil Nehri halkları arasında bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olacak şekilde istikrarın hakim olması için fikir birliğinin sağlanması gerekir. Sorunları ele alma ve anlaşmazlıkları yönetme konusunda Nil halklarının sinerjisine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen da Tunuslu mevkidaşı Cerendi'ye "dost ve kardeş ülke Tunus'a güvenlik ve barışı destekleyen saygın duruşundan dolayı duyduğu güveni" dile getirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, nisan ayında başkent Tunus'ta Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile yaptığı görüşmede, Mısır halkının Nil Nehri sularındaki haklarını koruyan adil bir çözüme ulaşması noktasında Mısır'a olan desteğini teyit etmişti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 10 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.