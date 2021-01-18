Tunus'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağına karşı protestolarda 632 gözaltı - Son Dakika

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen gösterilerde 632 kişi gözaltına alındı.

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Hayuni, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke genelindeki sokağa çıkma yasağına tepki gösteren grupların gerçekleştirdiği ve şiddet olaylarının yaşandığı protestolara ilişkin bilgi verdi.

Gösterilere katılan 15-25 yaş arası gençlerin lastik yaktığını ve çöp konteynerlerini ateşe vererek güvenlik güçlerinin ilerleyişini engellemeye çalıştığını belirten Hayuni, eylemlere katılanlardan bazılarının özel mülke zarar verme, dükkanları yağmalama gibi girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Hayuni, olaylarda 632 kişinin gözaltına alınarak yargıya sevk edildiğini aktardı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 Ocak'tan itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağını protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde, polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı. Güvenlik güçleri, göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalışırken, gruplar taş atmış ve yolları kapatmaya çalışmıştı.

Ayrıca dünkü gösterilerde bazı mağazalara yağma amaçlı saldırılar yapıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Gece boyunca gösterilerin devam etmesinin ardından Savunma Bakanlığı, askeri birliklerin, Kovid-19 tedbirlerine tepki amaçlı olası eylemlere karşı kamu kurumları ve stratejik mekanların önünde konuşlandığını açıklamıştı.

Küresel anlamda sosyoekonomik şartları ağırlaştıran Kovid-19 salgını Tunus'taki yaşam koşullarını da derinden etkiledi.

Temel döviz girdisi ve istihdam kaynağı turizm gelirlerinden mahrum Tunus, özellikle gençler arasında yüksek orandaki işsizlik, alım gücünün zayıflaması, yatırımların azalması gibi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.