Tunus'ta cumhurbaşkanının kararnamesine karşı hakimlerden greve devam kararı - Son Dakika
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Tunus'ta cumhurbaşkanının kararnamesine karşı hakimlerden greve devam kararı

18.06.2022 23:34
Tunus'ta cumhurbaşkanının kararnamesine karşı hakimlerden greve devam kararı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden aldığı yargıya ilişkin kararnamesine karşı çıkan Tunuslu hakimler, 6 Haziran'da başlattıkları genel grevi bir hafta daha devam ettirme kararı aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden aldığı yargıya ilişkin kararnamesine karşı çıkan Tunuslu hakimler, 6 Haziran'da başlattıkları genel grevi bir hafta daha devam ettirme kararı aldı.

Tunus Genç Hakimler Derneği Başkanı Murad Mesudi AA muhabirine Tunuslu hakimlerin 6 Haziranda başlattıkları genel greve ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tunuslu hakimler olarak bugün genel kurul toplantısı yaptıklarını aktaran Mesudi, "Yaptığımız toplantı neticesinde hazır bulunan hakimler olarak oy birliği ile yurt genelinde başlattığımız grevi bir hafta daha uzatmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Greve tüm Tunus Mahkemelerinde devam ettiklerini hatırlatan Mesudi, "İki haftadır grevimizi devam ettirmemize rağmen şu ana kadar Cumhurbaşkanı, hakimlerin eylemini görmezden geldi. Bu yüzden tüm yargı organlarında çalışan hakimler grevi devam ettirme kararı aldı." dedi.

Mesudi, grevin başarısız olması durumunda, açlık grevi ve gösteri gibi farklı bir dizi eylem planladıklarını kaydetti.

Genel grev terör davalarını kapsamıyor

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da büyük tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı bir haftalık genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

6 Haziran'da başlatılan genel grevin önemli terör davalarını kapsamadığı bildirilmişti.

"Darbe" nitelemesi

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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