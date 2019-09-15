Tunus'ta devlet başkanlığı seçiminin ilk turu yapılıyor

Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerden Tunus'ta halk devlet başkanlığı seçimlerinin öne alınan birinci turu için sandık başında. Seçim, ekonomik ve sosyal sorunların gölgesinde yapılıyor.Tunus'ta 92 yaşındaki Devlet Başkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin temmuz sonunda yaşamını yitirmesinin ardından yeni Devlet Başkanı'nın belirleneceği seçimin ilk turunda oy kullanma işlemi başladı. Yedi milyona yakın seçmenin bulunduğu ülkede 26 aday yarışıyor. Bunlardan ikisi son anda adaylıktan çekilerek Savunma Bakanı Abdülkerim Zubeydi'ye destek verme kararı aldı.



Tunus Parlamentosu'ndaki en güçlü parti olan Nahda il kez kendi adayını çıkararak Parlamento Başkan Yardımcısı Abdülfettah Moro'yu aday gösterdi. Moro'nun yanı sıra seçimlerin diğer favori isimleri Başbakan Yusuf Şahid, Savunma Bakanı Abdülkerim Zubeydi ve medya patronu Nebil El Karvi. El Karvi orduya yardımlarıyla da tanınan bir isim. Son yıllarda kendisine ait Nesma televizyon kanalında El Karvi'nin orduya gıda yardımı yaptığı ve televizyon armağan ettiği görüntüler sık sık yer aldı. El Karvi seçim kampanyalarının başlamasından kısa bir süre önce kara para akladığı ve vergi kaçırdığı suçlamasıyla tutuklandı. El Karvi cezaevinde olmasına rağmen seçimlerde yarışıyor. Rakipleri El Karvi'yi İtalya'daki medya patronu eski Başbakan Silvio Berlusconi'ye benzetiyor.



On binlerce güvenlik görevlisi görevlendirildi



Seçimlerde güvenlik önlemleri had safhada. Yaklaşık 70 bin güvenlik görevlisi çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bnlardan 50 bini ülke genelindeki oy kullanma merkezlerinde adaylar, seçmenler, seçim gözlemcileri ve gazetecilerin güvenliğini sağlamada görev yapıyor. Bunun yanı sıra 150 terörle mücadele birliği personeli de güvenliğin sağlanması için görevlendirildi. Tunus'ta 2015 ve 2016 yıllarında radikal İslamcılar tarafından çok sayıda saldırı düzenlenmişti. Durum son dönemlerde iyileşmesine rağmen ülkede ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.



Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerde hali hazırda demokrasisi işleyen tek ülke olarak görülen Tunus'ta seçim, ekonomik ve sosyal sorunların gölgesinde yapılıyor. Ülkede işsizlik oranı yüzde 15. Geçim masrafları 2016 yılından bu yana yüzde 30 artış kaydetti.



Tunus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin kasım ayında yapılması planlanıyordu. Ancak 92 yaşındaki Devlet Başkanı Baci Kaid es-Sibsi'nun temmuz sonunda yaşamını yitirmesi üzerine 15 Eylül'e alındı. Seçim Komisyonu ilk tur seçimlerin sonuçlarını 17 Eylül'de açıklayacak. Ancak resmi olmayan sonuçların bu gece yarısından itibaren belli olması bekleniyor. İkinci tur seçimlerin ne zaman yapılacağı ise henüz belirsiz. 6 Ekim'de halk parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek. Devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunun parlamento seçimleriyle aynı tarihte yapılabileceği belirtiliyor.



dpa, AFP/ HT, EC



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