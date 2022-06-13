Tunus'ta hakimlerin başlattığı greve destekler sürüyor - Son Dakika
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Tunus'ta hakimlerin başlattığı greve destekler sürüyor

13.06.2022 18:23
Tunus'ta hakimlerin başlattığı greve destekler sürüyor

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Üyesi hakim Habib er-Rubai, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 1 Haziran tarihli kararnamesine karşı çıkan hakimlerin 6 Haziran'da başlattığı greve destek için görevinden istifa etti.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Üyesi hakim Habib er-Rubai, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 1 Haziran tarihli kararnamesine karşı çıkan hakimlerin 6 Haziran'da başlattığı greve destek için görevinden istifa etti.

Rubai, istifasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

17 yıldır hakimlik yaptığını ifade eden Rubai, "Grevin ikinci haftasına giren hakim arkadaşlarıma destek vermek için Kuruldaki görevimden istifa ettim. Tunuslu meslektaşlarımı destekliyor ve haklarının garanti altına alınacağı uluslararası standartlara uygun şartlarda çalışmalarını sağlayacak temel yasaların çıkarılmasını temenni ediyorum." dedi.

Said'in yargı kararına karşı Tunus Hakimler Derneği genel grevde

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar, Tunus'taki parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da büyük tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 6 Haziran'da Said'in yargı kararnamesine karşı genel grev başlatmıştı. Dernek, ülke genelinde genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması kararı almıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Hakim, Tunus, Güncel, Son Dakika

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