Tunus'ta mahkeme Cumhurbaşkanı'nın onlarca yargıcı görevden aldığı kararın yürütmesini durdurdu - Son Dakika
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Tunus'ta mahkeme Cumhurbaşkanı'nın onlarca yargıcı görevden aldığı kararın yürütmesini durdurdu

10.08.2022 13:54
Tunus'ta mahkeme Cumhurbaşkanı'nın onlarca yargıcı görevden aldığı kararın yürütmesini durdurdu

Tunus'ta mahkeme Cumhurbaşkanı Kays Said'in haziran ayında onlarca yargıcı görevden aldığı kararın yürütmesini durdurdu.

Tunus'ta mahkeme Cumhurbaşkanı Kays Said'in haziran ayında onlarca yargıcı görevden aldığı kararın yürütmesini durdurdu.

Tunus İdare Mahkemesi Sözcüsü İmad el-Gabari, özel "İbtisame" radyosuna verdiği demeçte, Said'in temyize taşınan "57 yargıcın görevden alınması" kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İdari Mahkeme Başkanlığının tüm temyiz dosyalarının incelemesini tamamladığını aktaran Gabari, soruşturma sırasında yürürlükteki hukuki verileri de inceledikten sonra mahkemenin pek çok yargıç için görevden alınma kararının uygulanmasının durdurulmasına hükmettiğini açıkladı.

Gabari, haklarında verilen görevden alınma kararının durdurulduğu hakim sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan Tunus Genç Hakimler Derneği Başkanı Murad el-Mesudi, aynı radyoya yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu mahkeme kararının temyize sunulan 47 yargıcın dosyasını kapsadığını söyledi.

Görevden alınan yargıçlara ülke genelinden destek

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 yargıç, 1 Haziran'da yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar, Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması kararı alındığını duyurmuştu.

Ülke genelinde düzenlenen ve terör davalarını kapsamadığı belirtilen iş bırakma eylemi 3 hafta boyunca devam etmişti.

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Kaynak: AA

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