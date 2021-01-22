Tunus'ta Marksist partiler hafta sonundan beri süren gösterilere destek verdiğini açıkladı - Son Dakika

Tunus'ta Marksist partiler hafta sonundan beri süren gösterilere destek verdiğini açıkladı

22.01.2021 05:35
Tunus'ta Marksist partiler hafta sonundan beri süren gösterilere destek verdiğini açıkladı, System.String[]

Tunus'ta Marksist partiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı hafta sonundan beri devam eden ve şiddet olaylarının yaşandığı protestolara destek verdiğini açıkladı.

Tunus'ta Marksist partiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı hafta sonundan beri devam eden ve şiddet olaylarının yaşandığı protestolara destek verdiğini açıkladı.

Emekçiler Hareketi, Demokrat Yurtseverler Partisi, Devrimci Sosyalist Parti, İşçi Bayrağı Hareketi ve Devrimci Marksistler'in aralarında bulunduğu 12 Marksist parti tarafından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Protestolara mutlak destek verildiğinin belirtildiği açıklamada, halka, mevcut rejim tamamıyla değişinceye kadar protestoları sürdürme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada halk, iktidardaki "koalisyonun" (Tunus'un Kalbi ile Nahda Hareketi'nin oluşturduğu koalisyon), protestoları başarısız kılma girişimine karşı dikkatli olmaya çağrıldı.

Marksist partiler, tüm ulusal ve devrimci güçleri de söz konusu koalisyona karşı halkın saflarında yer almaya davet etti.

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliğinin (LTDH) Genel Başkan Yardımcısı Besam İtrifi, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hafta sonundan bu yana devam eden gösterilerde 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Tunus'ta gösteriler

Tunus'ta ekonomik nedenlerle hafta sonundan itibaren çok sayıda gösteri düzenlenirken, protestolar sırasında kamu binalarının zarar gördüğü, özel araçların ateşe verildiği ve mağazaların yağmalandığını gösteren görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Küresel anlamda sosyoekonomik şartları ağırlaştıran Kovid-19 salgını, Tunus'taki yaşam koşullarını da derinden etkiledi.

Temel döviz girdisi ve istihdam kaynağı turizm gelirlerinden mahrum kalan ülke, özellikle gençler arasında yüksek orandaki işsizlik, alım gücünün zayıflaması ve yatırımların azalması gibi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

Sosyalist Parti, Koalisyon, Devrimci, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Marksist partiler hafta sonundan beri süren gösterilere destek verdiğini açıkladı - Son Dakika


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