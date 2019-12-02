Son Dakika Haberleri: Tunus'ta otobüs devrildi: En az 22 ölü
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Tunus'ta otobüs devrildi: En az 22 ölü

6 saat önce

Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Tunus'ta otobüs devrildi: En az 22 ölü, System.String[]

Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.


Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube kentine giden bir otobüsün Ayn Senusi bölgesinde bir dağ geçidinin olduğu yerde devrildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı, Tunus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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