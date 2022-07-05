Tunus'taki muhalefet 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumu için boykot çağrısı yaptı - Son Dakika
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Tunus'taki muhalefet 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumu için boykot çağrısı yaptı

05.07.2022 14:50
Tunus'taki muhalefet 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumu için boykot çağrısı yaptı

Tunus'ta 5 siyasi partiden oluşan "Tunus Hamlesi Girişimi" ile muhalif siyasilerden oluşan "Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi", 25 Temmuz'da yeni anayasanın oylanacağı referandumu boykot etme çağrısında bulundu.

Tunus'ta 5 siyasi partiden oluşan "Tunus Hamlesi Girişimi" ile muhalif siyasilerden oluşan "Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi", 25 Temmuz'da yeni anayasanın oylanacağı referandumu boykot etme çağrısında bulundu.

Tunus İşçi Partisi, Cumhuriyet Partisi, Demokratik Akım Partisi, Tekatül Partisi ile Kutup Partisi tarafından oluşturulan Tunus Hamlesi Girişimi, ülkede yeni anayasanın oylanacağı 25 Temmuz referandumuna ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi.

Yeni anayasa taslağına tepki gösteren Tunus Hamlesi Girişimi adına konuşan Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri İssam Şebbi, "Gücü tek kişide toplayan eşi görülmemiş bir başkanlık sistemi ile karşı karşıyayız, halkımızı anayasa referandumunu boykot etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanıldı.

Referanduma katılmanın yeni anayasayı meşrulaştıracağını belirten Şebbi, "Yeni anayasa ile 2014 yılı anayasasının en önemli kazanımlarından olan bağımsız yargı ve sivil devlet sistemi zedeleniyor." dedi.

Toplantıda konuşan İşçi Partisi Lideri Hamma Hemmami ise, "Said, sivil devletin temellerine dinamit döşedi, hak ve özgürlükleri geri aldı, tüm yetkileri ele geçirdi." diye konuştu.

Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden referandumu boykot çağrısı

Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi Partisi, Onur Koalisyonu, Tunus İrade Hareketi ve Emel Partisinin yanı sıra bağımsız siyasetçilerin yer aldığı Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Ülkeyi otokrasiye döndürmeye yol açacak yeni anayasayı red ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

25 Temmuz referandumunun anayasal meşruiyeti olmadığı iddia edilen açıklamada, "Darbeye dayanan 25 Temmuz referandumunu boykot etmeye çağırıyoruz." denildi.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da referanduma sunulacak yeni anayasa taslağı 30 Haziran'da kamuoyuna duyurulmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

İşçi Partisi, Cumhuriyet, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'taki muhalefet 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumu için boykot çağrısı yaptı - Son Dakika

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