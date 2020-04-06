Tunuslu siyasiler ve yazarlardan AA'nın bölgedeki haberciliğine övgü - Son Dakika
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Tunuslu siyasiler ve yazarlardan AA'nın bölgedeki haberciliğine övgü

6 saat önce

Tunuslu siyasetçiler, gazeteciler ve yazarlar, Anadolu Ajansının (AA) bölgede önemli, güvenilir bir haber kaynağı olduğunu belirterek 100. yılını tebrik etti.

Tunuslu siyasiler ve yazarlardan AA'nın bölgedeki haberciliğine övgü, System.String[]

Tunuslu siyasetçiler, gazeteciler ve yazarlar, Anadolu Ajansının (AA) bölgede önemli, güvenilir bir haber kaynağı olduğunu belirterek 100. yılını tebrik etti.

Tunus Meclisinde birinci parti konumunda bulunan Nahda Hareketinin Parlamento Grubu Başkanı Nureddin el-Buheyri, AA'yı ve tüm çalışanlarını "haber takibinde ve haberciliğindeki başarıları, güvenilirliği, profesyonelliği" için kutladı.

Başta Tunus ofisi olmak üzere Ajansın tüm başarılarından gurur duyduklarını belirten Buheyri, kuruluş yıl dönümünde bu parlak yükselişin sürmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Buheyri, "İslam ülkelerinden birinin haber ajansı olarak böylesine bir başarı elde etmesi, güvenilirliği kazanması ve bu öncü deneyimi edinmesi oldukça önemli." dedi.

"Bölge haklarının lehine habercilik"

Tunuslu siyasi analist ve yazar Bulababa Salim de AA'nın sadece Türkiye odaklı haberlerde değil tüm Orta Doğu için tanınmış bir haber kaynağı haline geldiğine işaret etti.

Ajansın Arapça Yayın Servisi'nin Orta Doğu'daki geleneksel medyaya rekabetçi bir soluk getirdiğine dikkati çeken Salim, "AA bölgede gerçeğe daha da yaklaşan bir fotoğraf vererek, alternatif bir medya halini aldı. Ajans, bölgedeki meseleleri Arap ve Müslüman dünyasının aleyhine değil bilakis lehine bir açıyla daha da yakından inceler oldu." diye konuştu.

Salim, AA'nın özellikle Filistin davasına ilişkin haber takibinde "her zaman haklının yanında yer alan bir habercilik anlayışını benimsediğini" gözlemlediğini paylaşarak, "AA, haberciliğindeki profesyonellik ve güvenilirlikle kendisine uluslararası medya sahasında bir alan açtı ve artık geleneksel haber ajanslarının rakibi konumuna yükseldi." ifadelerini kullandı.

"Güncel Türkiye'nin temsilcisi"

Tunus'un eski başbakanlık basın müsteşarı Rıza Kozdağlı, Anadolu Ajansının "siyasi gelişim, bölgesel ve uluslararası varlığıyla güncel Türkiye'yi temsil ettiğini" söyledi.

Kozdağlı, "AA'nın son dönemde tanınmışlık ve çeşitlilik açısından ulaştığı nokta, Türkiye'nin bölgesel ve dünya arenasındaki hedeflerine ulaştığının bir göstergesidir." diye konuştu.

AA'nın abonelerine haber, analiz, özel haber gibi farklı kategorileri birçok dilde sunduğunun altını çizen Kozdağlı, AA'nın Tunus ofisinin açıldığı dönemde kendisinin de basın danışmanlığı görevinde bulunduğunu ve Ajansın Tunus'taki faaliyetleri sayesinde doğru haberciliğin adresi olduğunu birinci gözle izlediğini belirtti.

"Türkiye'den dünyaya uzanan köprü"

Tunuslu gazeteci Kemal eş-Şarni ise Anadolu Ajansının "Türkiye'den İslam dünyasına ve dünyaya uzanan bir köprü" görevi gördüğünü dile getirdi.

Şarni, "AA, dünya çapındaki tüm büyük olaylarda oradaydı; gelişmeleri takip etti, yaşananları olduğu gibi profesyonel biçimde tarafsızca aktardı ve bunun sonunda izleyiciler nezdinde büyük bir güven kazandı. Libya meselesi, Suriye ve Irak'taki mülteci hareketleri, bunlardan sadece birkaç örnek." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu, Türkiye, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:32 Kaynak: AA

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