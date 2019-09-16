Son Dakika Haberleri: Tur otobüsü yoldan çıktı: 3 yaralı
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Tur otobüsü yoldan çıktı: 3 yaralı

49 dakika önce

Konya'da yabancı turistleri taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkarak şarampole inmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tur otobüsü yoldan çıktı: 3 yaralı, System.String[]

Konya'da yabancı turistleri taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkarak şarampole inmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 40. kilometresi Erenkaya Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Konya istikametine seyir halinde olan Veysel D. idaresindeki 07 AFZ 889 plakalı Hollandalı turistleri taşıyan tur otobüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, bariyeri parçalayarak şarampole indi. Kazada, otobüs sürücüsü Veysel D. ile yolculardan 2 turist hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otobüsteki diğer yolcular, yol kenarında eşyalarıyla birlikte kendilerini götürecek olan diğer otobüsün gelmesini bekledi. Turistlerin Antalya'dan Kapadokya gezisi için Nevşehir'e gittikleri öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Antalya, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
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