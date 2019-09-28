Son Dakika Haberleri: Turan: "Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz"
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Turan: "Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz"

9 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, "Biga kıyı sınırlarında kalan karasularında kum şırlanı avcılığının yasaklanmasına ilişkin 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına...

Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, "Biga kıyı sınırlarında kalan karasularında kum şırlanı avcılığının yasaklanmasına ilişkin 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Karabiga'mıza, Biga'mıza hayırlı olsun. Karabiga ziyaretimizde, Karabiga Belediye Başkanımız Ahmet Elbi ile Karabiga Su Ürünleri Kooperatif Başkanı ve yönetimi bir araya gelerek balıkçılarımızın adete kaderi olan kum şırlanı avcılığının yasaklanması talebinin takipçisi olacağımızı ifade etmiştik. Kum şırlanı gerek avlanması gerekse avlanma tekniğiyle meşhur Karabiga karidesinin doğasının yok edilmesine neden oluyordu. Bu nedenle karidesler bu alanlardan uzaklaşıyordu. En önemli konu Biga'mızın ve Karabiga'mızın geleceği dedik. Bununla ilgili görüşmelerimiz sonuç verdi. Bu sürece katkı sağlayan başta Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere, Karabiga Belediye Başkanımıza, Karabiga Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Tevfik Kandemir'e, İl ve İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlerimize ve çalışanlarına hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Şehrimizi kalkındırmak, doğal güzelliklerimizi, mavi vatan olarak gördüğümüz denizimizi ve tüm canlı varlıkları korumak asli vazifemizdir. Her şey Çanakkale'miz için" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, AK Parti, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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