TURBELDAK'tan uzun bir aradan sonra ilk kamp - Son Dakika

TURBELDAK'tan uzun bir aradan sonra ilk kamp

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) sporcuları uzun bir aradan sonra ilk kamp etkinliğini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) sporcuları uzun bir aradan sonra ilk kamp etkinliğini gerçekleştirdi.

Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı


Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) sporcuları korona virüs salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kamp etkinliğini Muğla Köyceğiz Yuvarlakçay'da gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu kural ve yönergelerine uygun olarak düzenlenen kamp etkinliğine 34 doğasever katıldı. Toplamda iki gece üç gün süren kampta birçok katılımcı ilk kez çadır kurup, çadır hayatını deneyimlediler. Kamp etkinliği kapsamında Yuvarlakçay, Ekincik Koyu, Toparlar Şelalesi ve Akyaka gezilerek hem ufak yürüyüşler yapıldı ve kampçılıkla ilgili bilgiler aktarıldı.


Muğla Köyceğiz Yuvarlakçay'da düzenlenen ve üç gün süren kamp etkinliği ile ilgili açıklamada bulunan Yaz - Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi sporcuları Covid-19 virüsünden kaynaklı uzun bir aradan sonra Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Dağcılık Federasyonu yönergelerine uyarak 3 gün süren ilk kamplı etkinliğini Köyceğiz Yuvarlak Çay'da gerçekleştirdi. Toplam 34 kişiyle yola çıkarak ilk gün sabah kamp alanına ulaşıp çadırlar kuruldu. Gelen arkadaşlarımızın çoğunluğu hayatlarında ilk defa kendi çadırlarını kurup 2 gece çadırlarda kaldı. Kampa katılan arkadaşlarımız gece ıssızlığında kamp ateşi yakılarak ateş etrafında toplanıp ilk kamp deneyimlerini birbirlerine aktardı. Toplam 3 gün ve 2 gece süren kampta Yuvarlakçay, Ekincik Koyu, Toparlar Şelalesi ve Akyaka'da ufak yürüyüşler yapıldı ve kampçılıkla ilgili bilgiler aktarıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Koronavirüs, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TURBELDAK'tan uzun bir aradan sonra ilk kamp - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
17:31
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:41:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TURBELDAK'tan uzun bir aradan sonra ilk kamp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]