TURBELDAK'tan uzun bir aradan sonra ilk kamp - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) sporcuları uzun bir aradan sonra ilk kamp etkinliğini gerçekleştirdi.



Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) sporcuları korona virüs salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kamp etkinliğini Muğla Köyceğiz Yuvarlakçay'da gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu kural ve yönergelerine uygun olarak düzenlenen kamp etkinliğine 34 doğasever katıldı. Toplamda iki gece üç gün süren kampta birçok katılımcı ilk kez çadır kurup, çadır hayatını deneyimlediler. Kamp etkinliği kapsamında Yuvarlakçay, Ekincik Koyu, Toparlar Şelalesi ve Akyaka gezilerek hem ufak yürüyüşler yapıldı ve kampçılıkla ilgili bilgiler aktarıldı.



Muğla Köyceğiz Yuvarlakçay'da düzenlenen ve üç gün süren kamp etkinliği ile ilgili açıklamada bulunan Yaz - Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi sporcuları Covid-19 virüsünden kaynaklı uzun bir aradan sonra Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Dağcılık Federasyonu yönergelerine uyarak 3 gün süren ilk kamplı etkinliğini Köyceğiz Yuvarlak Çay'da gerçekleştirdi. Toplam 34 kişiyle yola çıkarak ilk gün sabah kamp alanına ulaşıp çadırlar kuruldu. Gelen arkadaşlarımızın çoğunluğu hayatlarında ilk defa kendi çadırlarını kurup 2 gece çadırlarda kaldı. Kampa katılan arkadaşlarımız gece ıssızlığında kamp ateşi yakılarak ateş etrafında toplanıp ilk kamp deneyimlerini birbirlerine aktardı. Toplam 3 gün ve 2 gece süren kampta Yuvarlakçay, Ekincik Koyu, Toparlar Şelalesi ve Akyaka'da ufak yürüyüşler yapıldı ve kampçılıkla ilgili bilgiler aktarıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MANİSA