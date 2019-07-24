TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret
35 dakika önce
Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Türkiye Futbol Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:32 Kaynak: AA
Adamları Derneği (TÜRFAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Başkanı Nihat Özdemir
'e nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Türkiye Futbol Adamları Derneği Asbaşkanı Naci Arkan
'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ogün Altıparmak
, Adem Mat ve genel sekreter Hüsamettin Çelik yer aldı.
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