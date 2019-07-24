Son Dakika Haberleri: TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret
Son Dakika Spor Haber

TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

35 dakika önce

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret, System.String[]
Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Türkiye Futbol Adamları Derneği Asbaşkanı Naci Arkan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ogün Altıparmak, Adem Mat ve genel sekreter Hüsamettin Çelik yer aldı.
Nihat Özdemir, Türkiye, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi Deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere aylık 2020 lira burs verilecek Boldera Mobilya konkordato talep etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:07:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]