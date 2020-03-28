Koronavirüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları için anlamlı bir işbirliği hayata geçiriliyor. İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, tüm tesislerini sağlık çalışanlarının hizmetine açtı.



Kulübün 3 spor salonu, 35 oda ve 70 yatak kapasiteli kamp tesislerini sağlık çalışanları için hazır tuttuklarını belirten KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, bu adımla birlikte İzmir'in bir ilke daha imza attığını söyledi.



Büyükkarcı, "Göztepe, Altınordu, Altay ve Buca kulüpleri de böyle bir katkıyı seve seve yapacaklardır. Tüm İzmir kulüpleri, bu sese kulak verecektir. Bizler spor camiası olarak ilk ateşi yakan olduk. Tüm İzmir'in dinamiklerini, 'haydi İzmir' diyerek, taşın altına ellerini sokmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Yetkililerden gerekli izinleri aldıkları belirten Büyükkarcı, "Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi bizle irtibata geçti. Hazır olduğumuzu söyledik. Halkımızın sağlığı için her fedakarlığa hazırız" dedi.



