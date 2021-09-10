Turgutlu Belediyesi ekipleri kentin birçok noktasında çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede sürdürdüğü menfez yerleştirme, tamirat, yenileme, boyama ve çocuk oyun grubu kazandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ergenekon Mahallesi Karadut Sokakta dere yatağı oluşturulması ve yol geçişleri için menfez konumlandırılması çalışmalarına son hızla devam ediyor. Çalışmalar sonucunda toplamda on yedi adet menfez ekipler tarafından yerleştirilecek. Ekipler ayrıca Yiğitler Mahallesi Şehit Ekrem Kaygısız Sokak ile Özyurt Mahallesi Yayla Sokakta parke taşı tamirat çalışmalarını tamamladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri merkez mahallelerde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, Irlamaz Mahallesi ile Ergenekon Mahallesi Şekip Seçkin ve İsmail Kırdar Sokakların kesişimlerinde bulunan alana çocuk oyun grubu yapım çalışmalarına başladı. Urganlı Mahallesi Duygu Sokakta yer alan parkın kauçuk döşeme çalışmaları ise gerçekleştirildi. Ekipler okullardaki boyama çalışmalarını ayrıca yürütüyor. Kamil Semizler İlköğretim Okulu dış cephe boyama çalışmaları devam ediyor. Turgutlu Anaokulunda ise boyama çalışmaları tamamlanarak okullar, çocuklar için hazır hale getirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Merkez ve kırsal mahallerimizde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmaları sonucunda Irlamaz ve Ergenekon Mahallelerimize yeni çocuk oyun grubu kazandıracağız. Çocuklarımızın yüzünü güldürecek çalışmalara ve projelere önem veriyoruz. Turgutlumuzun çeşitli noktalarında hayata geçirdiğimiz ve çocuklarımız için yaptığımız çalışmalar bunun en iyi örneklerinden biri. Ekiplerimiz ayrıca Urganlı Mahallemiz Duygu Sokakta yer alan parkın kauçuk döşeme çalışmalarını tamamlayarak parkın görünümünü daha düzenli bir hale getirdi. Bununla birlikte okullarımızda boyama çalışmalarımıza titizlikle devam ediyor, çocuklarımızın daha temiz bir ortamda eğitim görmelerini sağlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmalarıyla Yiğitler Mahallemiz Şehit Ekrem Kaygısız Sokak ile Özyurt Mahallemiz Yayla Sokakta parke taşı tamirat çalışmalarımızı gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz. Ergenekon Mahallemizde de çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Karadut Sokakta dere yatağı ve yol geçişlerini sağlamak amacıyla toplamda on yedi adet menfezi konumlandıracak. Böylece vatandaşlarımızın yaya ve araç geçişleri daha sağlıklı ve güvenli bir hale getirilecek. Turgutlu'muzun farklı noktalarında hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - MANİSA