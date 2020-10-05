Turgutlu Belediyespor'un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu - Son Dakika

Turgutlu Belediyespor'un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle ligin en iddialı takımlarından biri haline gelen Turgutlu Belediyespor, yıldız guard Gamze Sena Dülegöz'ü renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Turgutlu Belediyespor'un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu, System.String[]

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle ligin en iddialı takımlarından biri haline gelen Turgutlu Belediye spor, yıldız guard Gamze Sena Dülegöz'ü renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz'ın makamında gerçekleşen imza töreninde başarılı basketbolcu kendisini Turgutlu Belediyesporlu yapan imzayı attı.

Geçtiğimiz yıl kurulan ve bölgesel ligde mücadele eden Turgutlu Belediyespor, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 6 yıl Galatasaray'da kaldıktan sonra 2014 yılında TKBL Takımlarından İstanbulgücüne transfer olan, 4 yıl bu takımda kalan ve son olarak Emlak Konut formasıyla TKBL'de mücadele eden yıldız guard Gamze Sena Dülegöz ile birlikte sezonun son transferini de gerçekleştirmiş oldu.

Kadın Basketbol Takımının bu sezonda gerçekleştirdiği transferlerle bir üst lige çıkma şansının çok yüksek olduğunu belirten Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, "Yeni sezon öncesinde yaptığımız transferlerle çok güçlü bir kadro kurduk, son transferimiz olarak yıldız guard oyuncumuz Gamze Sena Dülegöz'ü renklerimize katarak takımımızı daha da güçlendirdik. Kadın Basketbol Takımımız her pozisyonda kadro derinliği olan ligin iddialı takımlarından biri olacak. Yenilenen kadromuzun Turgutlu'muza ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum" dedi.

Bu sezonda Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının formasını giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirten yıldız guard Gamze Sena Dülegöz, "Tüm enerji ve motivasyonumla sahada Turgutlu Belediyespor'u temsil etmekten onur duyacağım. Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız ve As Başkanımız Fırat Honaz'a, yöneticilerime ve antrenörlerime bana inandıkları için teşekkür ederim. Hepimiz için başarılı bir sezon yaşanmasını dilerim" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyespor'un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu
Turgutlu Belediyespor'un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor'un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu - Son Dakika Spor

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