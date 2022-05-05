TURGUTLU'DA BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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TURGUTLU'DA BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU

05.05.2022 11:02

RAMAZAN Bayramı'nın son günü dönüş yoluna çıkan tatilciler, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara Karayolu'nda yoğunluğa neden oldu.

RAMAZAN Bayramı'nın son günü dönüş yoluna çıkan tatilciler, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir- Ankara Karayolu'nda yoğunluğa neden oldu. Turgutlu'dan İzmir yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Trafik akış hızının yavaş olması nedeniyle bayram tatili için İç Anadolu'daki Eskişehir, Ankara, Konya ve Uşak gibi illere giden tatilcilerin dönüş yolunda yoğunluk meydana geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Derbent, Avşar, Ergenekon, Üzümlü, Irlamaz kavşaklarında trafik akışını hızlandırmak için çalışma yaptı. Polis ekipleri, emniyet şeridini kullanan çok sayıda sürücüye idari para cezası kesti. Bayramcıların dönüşe geçmesi sonucunda Turgutlu geçişinde araç kuyruğu yer yer 8 ile 10 km'lere kadar çıktı.

TURGUTLU'DA BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU
TURGUTLU'DA BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU
TURGUTLU'DA BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU
TURGUTLU'DA BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU

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Turgutlu, Manisa, Ankara, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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