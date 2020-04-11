Turgutlu'da hayırsever ekmek dağıttı - Son Dakika

Turgutlu'da hayırsever ekmek dağıttı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hayırsever, mahalle muhtarı aracılığıyla bin ekmek dağıttı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hayırsever, mahalle muhtarı aracılığıyla bin ekmek dağıttı.
Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir iş adamının, ihtiyaç sahiplerine bin ekmek dağıtmak için kendisinden yardım istediğini belirtti.
Kendilerinin de hayra yardımcı olduğunu belirten Kaya, "Mahallemizde ihtiyaç sahibi olan evleri dolaşarak hayırseverimizin temin ettiği ekmekleri dağıtıyoruz. Allah hayrını kabul etsin." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:14 Kaynak: AA
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