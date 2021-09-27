Turgutlu'da jandarma ekipleri motosikletleri denetledi - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletler denetlendi.

İlçede görevli jandarma trafik ve asayiş ekipleri, motosiklet kazalarının önüne geçmek ve olası kazalarda ölümleri en aza indirmek amacıyla ilçenin çeşitli kontrol noktalarında 426 motosikleti kontrol etti.

Yapılan denetimlerde 125 sürücüye cezai işlem uygulandı, 25 araç trafikten men edildi.

Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı, çalıntı kaydı bulunan 1 araca el konuldu.