Minibüste çıkan yangın, park halindeki 5 motosiklete sıçradı
Minibüste çıkan yangın, park halindeki 5 motosiklete sıçradı

Minibüste çıkan yangın, park halindeki 5 motosiklete sıçradı
23.12.2025 00:39
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir minibüsün yanması sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Sıçrayan alevler 5 motosiklete de maddi hasar verdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir minibüste çıkan yangında araç kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 5 motosiklette de maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu üzerinde meydana geldi. Mahmut Sakallı idaresindeki servis minibüsü seyir halindeyken, sürücü yanık kokulu ile endişeye kapıldı.

ALEVLER MOTOSİKLETLERE SIÇRADI

Minibüsü hemen park eden Sakallı, aracı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada minibüs birden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Büyüyen alevler park halindeki 5 motosiklete de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, motosikletlerde de hasar oluştu.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minibüste çıkan yangın, park halindeki 5 motosiklete sıçradı - Son Dakika

SON DAKİKA: Minibüste çıkan yangın, park halindeki 5 motosiklete sıçradı - Son Dakika
