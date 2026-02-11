Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
İ.A. (48) idaresindeki 10 ALB 138 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundan ana yola çıkarak karşıya geçmeye çalışan F.Y. (25) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün eşi F.A. (41) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
