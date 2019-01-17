Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da, Yaşlı Kişi Evinde Ölü Bulundu

Turgutlu'da, Yaşlı Kişi Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Turgutlu'da, Yaşlı Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Yedi Eylül Mahallesi Oğuz sokakta yalnız yaşayan Önder Çavdar'dan (68) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan Çavdar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Çavdar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Eylül, Manisa, Turgutlu, Güncel
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