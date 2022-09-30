Turgutlu'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği - Son Dakika
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Turgutlu'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği

30.09.2022 13:29
Turgutlu'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Turgutlu Huzurevi'nde etkinlik düzenlendi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Turgutlu Huzurevi'nde etkinlik düzenlendi.

Huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakamı Selami Kapankaya, bu özel günde büyükleri biraz olsun mutlu edebilmek için bir arada olduklarını, onlara dertlerini unutturacak bir buluşma organize ettiklerini ifade etti.

Canlı müzik programının düzenlendiği etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Turgutlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Suudi Arslan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Demir, Turgutlu Huzurevi Müdürü Emrah Akkoyun ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği - Son Dakika

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