Turgutluspor'da değişim

TFF 2. Lig'e geçen sezon 3. Lig'de Play-Off'tan mutlu sona ulaşarak 5 yıl aradan sonra dönen Turgutluspor, transferde kadrosunu yeniledi. Başkanlığa Taner Kestaneci'nin, takımı Play-Off'ta şampiyonluğa taşıyan Cüneyt Biçer'in yerine ise teknik direktörlük görevine İbrahim Cezayir'in geldiği kırmızı-siyahlı kulüp, iç transferde Onur Garip, Ergun Cengiz, Özcan, Necmi, Cuma, Oğuzhan, Sezer, Yiğit ve Kadir'le yollarını ayırırken, Abdülkadir ve Mehmet Kuruoğlu'yla sözleşme yeniledi. Turgutluspor, dış transferde ise şimdiye kadar orta saha oyuncusu Mutlu Aksu Doğan, defans oyuncusu Emre Tosun, stoper Mete Sevinç, santrfor Haşim Çoban, merkez orta saha Mert Özyıldırım ve ön libero Rıdvan Özdemir'i kadrosuna kattı.

KULÜP DOKTORUNA VİRÜS ŞOKUTurgutluspor'un kulüp doktoru olan Oktay Durmuş, tatil için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının şokunu yaşadı. Durmuş, KKTC'de tedavi altına alındı. Kırmızı-siyahlılar Oktay Durmuş için geçmiş olsun mesajı yayınladı.