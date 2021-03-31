Turgutluspor deplasmanda
31.03.2021 11:34
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Turgutluspor, yarın İstanbul'da Eyüpspor'un rakibi olacak.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Turgutluspor, yarın İstanbul'da Eyüpspor'un rakibi olacak. Eyüp Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Efe Tanrıverdi görev yapacak. Kırmızı-siyahlılarda sarı kart cezalısı Savaş Polat, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek. Sıralamada 49 puanla 8'inci basamakta yer alan Turgutluspor'da henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Abdullah Ercan, İstanbul deplasmanından 3 puanla döneceklerini söyledi.
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