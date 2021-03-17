Turgutluspor'un rakibi Kastamonuspor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta yeni teknik patronu Abdullah Ercan yönetimindeki ilk maçta evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilerek Play-Off hattının dışına çıkan Turgutluspor yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'un rakibi olacak. Gazi Stadı'nda 13.00'te başlayacak karşılamada Hasan Kaçar görev yapacak. Teknik direktör Abdullah Ercan, Kastamonu deplasmanından galibiyetle döneceklerini ve takımına güvendiğini söyledi. Turgutlu'nun bu karşılaşma öncesi 47 puanı bulunuyor.