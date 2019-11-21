Son Dakika Haberleri: Turgutluspor yönetiminden Cüneyt Biçer açıklaması
Son Dakika Spor Turgutluspor yönetiminden Cüneyt Biçer açıklaması - Son Dakika Spor

Turgutluspor yönetiminden Cüneyt Biçer açıklaması

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçta puan alamayan Turgutluspor'da yönetim, kamuoyunda yer alan Cüneyt Biçer ile yolların ayrıldığı söyleminin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Turgutluspor yönetiminden Cüneyt Biçer açıklaması, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçta puan alamayan Turgutluspor'da yönetim, kamuoyunda yer alan Cüneyt Biçer ile yolların ayrıldığı söyleminin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Turgutluspor yönetimi olarak hocamız Cüneyt Biçer ve ekibinin yanındayız. Bu sıkıntılı süreçten, yine hocamız ve ekibi tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda çıkacağımızdan eminiz. Sezona çok iyi başlayan, oynadığı futbol ile göz dolduran Turgutluspor takımımız son haftalarda istemediği kötü sonuçlar almıştır. Bu sonuçlardan sonra kamuoyunda hocamıza karşı bir takım söylemler gerçekleşmiştir. Şu anda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 20 puanı bulunan takımımız play-off'a bir basamak yakındır. Ayrıca 3 puanlı sistemde takımımızın halen şampiyonluk şansı devam etmektedir. Turgutluspor'a inanan ve Turgutluspor aşığı olan taraftarlarımıza gönüllerini ferah tutmalarını, takımımızın en kısa zamanda yine iyi sonuçlar alacağına inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Biçer, Turgutluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu
St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti! Jose Mourinho'dan şampiyonluk sözleri! Bülent Uygun: Emre Demir'i Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:12:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutluspor yönetiminden Cüneyt Biçer açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]