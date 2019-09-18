Turhal'da Ahilik Haftası etkinlikleri

Tokat'ın Turhal ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında konferans verildi.

İlçe Müftülüğü tarafından Necmettin Erbakan Kültür Merkezi konferans salonunda program düzenlendi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, İslam dininde kişinin bir başkasına muhtaç olmadan hayatını sürdürmesi ve aile fertlerinin nafakasını temin etmesinin esas olduğunu söyledi.

Helal ve meşru yoldan kazanç temin etmek, iş ve ticaret hayatının içinde bulunmanın övgüye layık bir durum olduğunu vurgulayan Akdağ, "Allah rızasının, kul hakkının ve helal haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışveriş ise dinimizce yasaklanmıştır." dedi.

Programa Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Özdemir, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.