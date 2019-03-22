Turhan: "İstanbul Havalimanı'na Taşınma 5 Nisan 03.00'te Başlayıp 7 Nisan 00.00'da Bitecek.
1 saat önce
Turhan: "İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00.00'da bitecek.
Turhan: "İstanbul
Havalimanı'na taşınma 5 Nisan
03.00'te başlayıp 7 Nisan
00.00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA
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