Son Dakika Haberleri: Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları Heykelleri Şişli'de

Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları Heykelleri Şişli'de

5 saat önce

Şişli Belediyesi, sanatçı Hasan Fehmi Hızal'ın Türk mizahının en önemli isimlerinden Cumhuriyet Gazetesi çizeri Turhan Selçuk'un eserlerini yorumladığı "3. Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları Heykel Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor.

Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları Heykelleri Şişli'de, System.String[]

Tüm zamanların ilk karikatür heykellerinden oluşan sergi, 14 Ocak'a kadar Şişli Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyaret edilecek.

Şişli Belediyesi Sanat Galerisi, Hasan Fehmi Hızal'ın 3. Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları Heykel Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturuyor. Hızal'ın Türk mizahının en önemli isimlerinden Cumhuriyet Gazetesi çizeri Turhan Selçuk'un eserlerini yorumladığı sergi, tüm zamanların ilk karikatür heykellerinden oluşmasıyla dikkat çekiyor.

Hızal, Turhan Selçuk'un çizgi kahramanlarına hayat verdiği bronz ve krom heykellerinde siyasi aktörleri de farklı bir bakış açısıyla irdeliyor.Heykel sergisi 14 Ocak'a kadar ziyaret edilebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:27 Kaynak: Bültenler

Hasan Fehmi, Şişli Belediyesi, Turhan Selçuk, Güncel
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