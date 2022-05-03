Turistler "mihmandar tabela" ile adresleri daha kolay bulacak - Son Dakika
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Turistler "mihmandar tabela" ile adresleri daha kolay bulacak

03.05.2022 11:04
Turistler "mihmandar tabela" ile adresleri daha kolay bulacak

Edirne'nin Keşan ilçesinde hazırlanan ve "mihmandar" adı verilen tabelalardaki karekodu okutan turistler, istedikleri adresi kolaylıkla bulabilecek.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hazırlanan ve "mihmandar" adı verilen tabelalardaki karekodu okutan turistler, istedikleri adresi kolaylıkla bulabilecek.

Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan tabelalar, ilçenin tüm sokaklarına yerleştirildi.

İlçeye gelen turistler, gitmek istedikleri adresi ya da turistik noktayı, tabeladaki karekodu okutarak kendi dillerinde bulabiliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, Keşan'ın özellikle yaz aylarında Saros Körfezi dolayısıyla çok sayıda turist aldığını söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin, adresleri daha kolay bulmaları için "akıllı yön levhası" tasarladıklarını anlatan Helvacıoğlu, "Tasarruf etme noktasında ilerleme sağlayan bir belediyecilik anlayışıyla, yeni nesil bir belediyecilikle yola çıktık. Bu vesileyle mali disiplin ve tasarruf anlamında yerli üretim felsefemiz ön plana çıktı." dedi.

"Şehrin gönüllü turist rehberi gibi çalışacak"

Üreten bir belediye olarak Türkiye'de örnek çalışmalar yaptıklarını belirten Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Akıllı şehirler, akıllı çözümler ister. Tabelalarda karekodumuz olacak. Akıllı telefonlarla okuttuğumuzda o sokağın rehberine ulaşacaklar. Buraya gelen turist kaybolmayacak. Aynı zamanda adres rehberi olacak bu karekodda. Bu sistem şehrin gönüllü turist rehberi gibi çalışacak. Saros Körfezi'nde de aynı sistem uygulamaya konulacak."

Belediye Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal da tabelaların numarataj biriminde özenle hazırlandığını ifade etti.

Toplumsal yaşamda birçok alanda karekod uygulamasının yaygınlaştığını aktaran Ünal, "Vatandaşlar, cadde ve sokak tabelaları aracılığıyla istediği noktayı kolayca bulabilecek. İş yeri isimlerine kadar bulabilecek. Tabelalar akıllı rehber haline gelecek." diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Muhammer Gizlen ise tabela ve yön levhalarının yıllardır adres bulma konusunda yeterli olmadığını anlatarak, "Yeni sistemle adresler daha kolay bulunabilecek. Hem mahalle sakinleri hem de ziyaretçiler açısından yerinde bir uygulama oldu. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Edirne, turist, Keşan, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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