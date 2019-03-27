Turizm Fakültesinde "Sağlık Turizmi" Paneli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜ) ve Turizm Fakültesi iş birliğiyle "Sağlık Turizmi" paneli düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜ) ve Turizm Fakültesi iş birliğiyle "Sağlık Turizmi" paneli düzenlendi.



Bafra Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılış konuşmalarını Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yılmaz ve Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Keleş yaptı. Prof. Dr. Özcan Yağcı konuşmasında, Turizm Fakültesi ile iş birliği kurularak yürütülen sağlık turizmi blok dersinin Tıp Fakültesi öğrencileri arasında çok ilgi gördüğünü ve dersin önemli bir çıktısı olan Sağlık Turizmi panelinde hem sağlık hem de turizm sektöründen yetkililerin vereceği bilgilerin, öğrencilere büyük bir katma değer sağlayacağını söyledi.



Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Keleş ise sağlık turizmi konseptinin tarihsel süreçte çok eskiye dayandığını ve Bergama Asklepion'un bir tedavi merkezi olduğunu belirtti. Keleş, bu noktada sağlık turizminin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu, sağlık turizmi blok dersinin ise iki fakülte ortaklığında yürütülmesi bakımında Türkiye'de tek örnek olduğunu vurguladı.



Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici'nin moderatörlüğünde yapılan panele katılan konuşmacılar 15 dakikalık bölümler halinde yaptıkları konuşmada turizmde sağlığın önemine değindi. Panele öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - SAMSUN

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