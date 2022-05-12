Turizmciler, "Gastronomi Turizmi"ni konuştu - Son Dakika

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, turizmin gelişmesinde gastronominin önemli olduğunu belirterek, "Gastronomi tarih kadar önemli, turizm için de çok kıymetli. Gastronomiyi turizmciler olarak artık tanıtım pazarlama stratejilerimize koyduk." dedi.

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) tarafından Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) desteğiyle Lara bölgesindeki bir otelde düzenlenen "Antalya'nın Gastronomi Destinasyonu Olması İçin Gerekli Stratejiler Çalıştayı" kapsamında oturumlar yapıldı.

Turizmci Osman Ayık'ın moderatörlüğünde, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Manavgat Side Turistik İşletmecileri Derneği (MASTOB) Başkanı Cengiz Barut, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz'ün katılımıyla gerçekleştirilen panelde, sivil toplum kuruluşlarının turizm ve gastronomi sektörünün gelişimine katkıları ve gelecek 5 yıla dönük planlamalar anlatıldı.

TÜROFED Başkanı Çorabatır, özellikle son yıllarda turizmde önemli adımlar atıldığını söyledi.

Gastronominin, yiyecek ve içecek sektörünün öneminin salgın döneminde bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Çorabatır, "Salgın sonrasında müşteri beklentileri tamamıyla değişti, insanlar farklı şeyler yapıyor, müşteri profili değişiyor. Salgın sonrası geleceği planlamanın, gelecek 10 yılları konuşmanın önemini anladık." dedi.

Çorabatır, tüm paydaşların aynı masa etrafında toplanarak birlikte planlama yapmasının önemine işaret etti.

Müşteri taleplerinin karşılanması gerektiğini vurgulayan Çorabatır, şunları kaydetti:

"Turist kente iniyor restoranların tabelasında balık, pizza ve kebap yazıyor. Balığı çok iyi yapan bir restoran kebapta, pizzayı çok iyi yapan bir restoran kebapta iyi olamaz. Bu müşterinin beklentileriyle oyun oynamaktır. Onun için profesyonel olmak gerekiyor. Otellerdeki 'her şey dahil' sistemi de ihtiyaçtan doğmuştu. Her şeyin dahil olduğu sistemi bir standarda getirmemiz gerekiyor. Gastronomi tarih kadar önemli, turizm için de çok kıymetli. Gastronomiyi turizmciler olarak tanıtım pazarlama stratejilerimize koyduk."

"Otelciler olarak gastronomide iyi yerdeyiz"

AKTOB Başkanı Yağcı da bir yılda 16 milyon turistin geldiği Antalya'dan misafirin memnun döndüğünü, bunu 'her şey dahil' sistemi sayesinde başardıklarını belirtti.

Kentin gastronomi şehri konumunda olduğunu söyleyen Yağcı, "Otelciler olarak gastronomide iyi yerdeyiz. Gastronomi stratejimizi, 'ne olmak istiyoruz' hedefini belirlemek gerekiyor. Antalya mutfağını mı yoksa Türk veya Osmanlı mutfağını mı tanıtmak istiyoruz. Gerçek anlamda dünya mutfağıyla iyi bir destinasyon mu olmak istiyoruz? Gastronomide bir hedef belirlememiz gerekiyor." diye konuştu.

Yağcı, kentin gastronomi stratejisinin olması gerektiğini, bunun için hem ulusal hem uluslararası mutfağın yaşatılması gerektiğini vurguladı.

MASTOB Başkanı Barut ise gastronomi için önem arz eden klasik restoranların, kalıcı olabilmek için sabırlı ve uzun vadeli çalışması gerektiğini ifade etti.

OSB Başkanı Bahar, çalıştayda alınacak kararların akıl birliğine dönüşmesi gerektiğini söyledi.

ETÜDER Başkanı Şahinöz de gastronomide başarılı olabilmek için iş birliğinin önemine işaret etti.