Turizme 9 günlük bayram tatili dopingi - Son Dakika
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Turizme 9 günlük bayram tatili dopingi

29.06.2022 10:39
Turizme 9 günlük bayram tatili dopingi

ANTALYA'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile turizm sektörü, ivme kazandı.

ANTALYA'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile turizm sektörü, ivme kazandı. Tesislerde doluluk oranı, yüzde 90'ı bulurken, kişi başı 500 liradan 15 bin liraya kadar tatil fırsatları sunuluyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Okulların kapanmasıyla hareket başlamıştı. Şu anda yüksek dolulukla seyrediyoruz. Kurban Bayramı'nda sanırım tüm tesislerimiz dolacak" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ile turizm sektörü hareketlendi. 600 bin yatak kapasiteli turizm kenti Antalya'daki tesislerin, yoğun ilgi nedeniyle tamamen dolmak üzere olduğu belirtildi. 5 yıldızlı otellerin çoğu, yerli ve yabancı tatilcilere eğlenceli etkinlikler sunarken, iç piyasaya yönelik kampanyalar da düzenliyor. Bazı tur operatörleri ve acenteler, kendi finansmanlarını kullanarak, tatilcilere kredi ve taksitli ödeme imkanı sunuyor. Her bütçeye yönelik tatil imkanı sunulan kentte kişi başı 500 liradan 15 bin liraya kadar tatil seçenekleri bulunuyor. Otellerdeki doluluk ise günler öncesinden dikkat çekici seviyeye çıktı.

'YÜKSEK DOLULUKLA SEYREDİYORUZ'Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, rakamların yüz güldürücü seviyede olduğunu söyledi. Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı otellerin neredeyse tamamen dolduğunu belirten Atmaca, "Okulların kapanmasıyla hareket başlamıştı. Şu anda yüksek dolulukla seyrediyoruz. Kurban Bayramı'nda sanırım tüm tesislerimiz dolacak. Antalya'da müthiş seçenekler var. 500-600 liradan başlayıp, 10-15 bin liraya yükselen fiyatlar var" dedi.'UKRAYNA PAZARI TAMAMEN BİTTİ'Ürün çeşitliliği sayesinde her bütçeye uygun hizmet verildiğini belirten Atmaca, tur operatörlerinin taksitli ve kredili ödeme seçeneğinin tatilcilerden ilgi gördüğünü söyledi. Atmaca, yerli kadar yabancı tatilcinin de turizmcinin yüzünü güldürdüğünü kaydedip, "Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna tamamen bitti. Rusya, beklenenin altında seyrediyor ancak Avrupa pazarındaki rakamlar yükselişte" diye konuştu.'SEZON BAŞI OLMASINA RAĞMEN YÜZDE 90 DOLUYUZ'Belek bölgesindeki 5 yıldızlı otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, tatilin 9 güne uzatılmasının ardından rezervasyonların sıklaştığını söyledi. 1200 yatak kapasiteli otelin yüzde 90'ın üzerinde dolduğunu belirten Kızıldağ, "Sezon başı olmasına rağmen yüzde 90 doluyuz. Çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Avrupa pazarında çok daha gelişmiş bir talep var. Türkiye'ye turist gönderen ülkelerde okulların hemen hepsi de tatile girdiği için oteller, ciddi oranda doldu. Bayramla birlikte rakamların üst seviyeyi göreceğini tahmin ediyoruz" dedi. Rusya'dan çocuklarıyla birlikte tatil için Antalya'ya gelen Olga Krilova da keyifli zaman geçirdiklerini söyledi. Kaliteli hizmet aldıkları için her yıl Antalya'ya geldiklerini belirten Krilova, "Yılda 2 defa geliyorum. 15 gün tatil yaparak, dinleniyorum. Fiyatı da çok uygun. Hizmete göre iyi bir fiyat. Çocuklarımla eğlenceli vakit geçirdim" diye konuştu. 'BÜTÇE 2 KATINA ÇIKTI'Çocuklarına karne hediyesi olarak otele tatile getirdiğini belirten Yudum Değerli de "5 aile toplamda 18 kişi tatile geldik. Geçen yıla oranla ayırdığımız bütçe iki katına çıktı. Fiyatlar biraz artmış. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılacağından son dakika haberimiz oldu. Bayram tatili için bir plan ne yazık ki yapamadık" dedi.

Tatili otel havuzunda yüzerek geçiren Mina Timuçin (9), arkadaşlarıyla eğlendiğini söyledi. Otelin park ve havuzunu çok sevdiğini belirten Timuçin, zamanının büyük bölümünü su kaydırağında eğlenmeye ayırdığını dile getirdi.


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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turizme 9 günlük bayram tatili dopingi - Son Dakika

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