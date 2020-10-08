Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü

Milli Takımımızın berabere kaldığı Almanya'da teknik direktörü Joachim Löw'un maç sonu röportajında Türkçe kelimeler kullanması, Türk asıllı Emre Can'ın ise Türkçe sorulara Almanca cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKÇE SORU ALDI, ALMANCA CEVAPLADI

Maç sonu röportajına çıkan Almanya Milli Takımı kaptanı ve aslen Afyonkarahisarlı olan TRT'nin röportaj teklifini geri çevirmeyerek Türkçe soru aldı. Türkçe sorulara Almanca cevap veren Emre Can'ın bu tutumu özellikle sosyal medyada eleştirildi. Emre Can'ın daha önceden defalarca Türkçe röportaj verdiği biliniyordu.

Öte yandan Almanya Milli Takımı'nın bir dönem Fenerbahçe ve Adanaspor'u çalıştıran teknik adamı Joachim Löw, röportaj alanına geldiğinde muhabirin 'Nasılsınız?' sorusuna "İyiyim, teşekkür ederim siz nasılsınız?" karşılığını verdi. Röportajın bitiminde ise Löw, "Rica ederim, iyi akşamlar" diyerek sözlerini noktaladı.