Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü - Son Dakika

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü

08.10.2020 09:04

Milli Takımımız ile karşı karşıya gelen Almanya'da teknik direktör Joachim Löw'ün maçtan sonra Türkçe konuşup Türk oyuncu Emre Can'ın ise sadece Almanca konuşması, Türk taraftarların tepkisini çekti.

Milli Takımımızın berabere kaldığı Almanya'da teknik direktörü Joachim Löw'un maç sonu röportajında Türkçe kelimeler kullanması, Türk asıllı Emre Can'ın ise Türkçe sorulara Almanca cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü

TÜRKÇE SORU ALDI, ALMANCA CEVAPLADI

Maç sonu röportajına çıkan Almanya Milli Takımı kaptanı ve aslen Afyonkarahisarlı olan TRT'nin röportaj teklifini geri çevirmeyerek Türkçe soru aldı. Türkçe sorulara Almanca cevap veren Emre Can'ın bu tutumu özellikle sosyal medyada eleştirildi. Emre Can'ın daha önceden defalarca Türkçe röportaj verdiği biliniyordu.

Öte yandan Almanya Milli Takımı'nın bir dönem Fenerbahçe ve Adanaspor'u çalıştıran teknik adamı Joachim Löw, röportaj alanına geldiğinde muhabirin 'Nasılsınız?' sorusuna "İyiyim, teşekkür ederim siz nasılsınız?" karşılığını verdi. Röportajın bitiminde ise Löw, "Rica ederim, iyi akşamlar" diyerek sözlerini noktaladı.

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü

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Son Dakika Spor Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü - Son Dakika Spor

YORUMLAR (5)
  • Türk: Türkçe Konuşsa ne olacak ? Türk Milli Takımına mı gelecek. Dolar Düşecek mi ? Geçim kolaylaşacak mı Bırakın bu boş işleri artık adam ister Almanca konuşur ister Türkçe Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • avrupanın kaymağı: kendine yakışanı yapmış nasıl anılmak isteniyorsa onu istemiş hakaretleri haketmiş.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Sasırdık mı ?: merak etmeyin futbolu bırakınca ulkemizce krallar gibi karsılanıp yasar bugunlerde unutulur... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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