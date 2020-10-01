Türk askeri Kosova'da okul yeniledi - Son Dakika

KFOR bünyesinde Kosova'da görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından tadilatı yapılan Prizren'deki Mati Logoreci İlköğretim Okulu törenle hizmete açıldı.

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından onarım ve donanımı yapılan Prizren'deki Mati Logoreci İlköğretim Okulu törenle hizmete açıldı. Mati Logoreci İlköğretim Okulu'nda düzenlenen açılış törenine, Kosova Meclis Başkan yardımcısı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar, Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da, Türk askerinin ve Türkiye Cumhuriyetinin her zaman Kosova halkının yanında olduğunu ve bundan böyle de olamaya devam edeceğini vurguladı. Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, desteklerinden dolayı Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Konuşmaların ardından Türk askeri tarafından baştan onarılarak yenilenen sınıfların açılış kurdelesi kesildi.