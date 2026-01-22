Türk Balıkçıları Afrika'da Profesyonellikte Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Türk Balıkçıları Afrika'da Profesyonellikte Önde

Türk Balıkçıları Afrika\'da Profesyonellikte Önde
22.01.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaptan Bayram Eker, Türk balıkçılarının Afrika'da diğer balıkçılara göre daha profesyonel olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz av sezonunu Afrika'da geçiren Geçiciler Balıkçılık 1'inci kaptanı Bayram Eker, "Öbür ülkelerin balıkçılarına nazaran daha profesyonel, daha iyi teşkilatlarımız var, daha iyi balık avlıyoruz" dedi.

Geçiciler Balıkçılığa ait teknenin 1'inci kaptanı Bayram Eker, geçtiğimiz av sezonunda Afrika'da geçirdiklerini ve orada Türk balıkçısının diğer balıkçılara nazaran ne kadar ilerde olduğunu fark ettiklerini anlattı. Mesleklerini severek yaptıklarını ve gerekli bütün teknolojileri temin ederek daha profesyonel bir balıkçılık yaptıklarını aktardı. Devletten sağlanan krediler ile ise kendilerine yatırım yaparak daha da ilerlediklerini vurguladı.

Geçiciler Balıkçılığa ait teknenin 1'inci kaptanı Bayram Eker, Afrika'da balıkçılık yaptıklarında beklentilerini karşılayamadıklarını söyleyerek "Türk balıkçısı olarak gerçekten iyi seviyedeyiz. Afrika'da da bunu gördük. Gittik orada güzel işler yaptık. Nitekim yaptığımızın karşılığını alamadık oradan. Öbür ülkelerin balıkçılarına nazaran daha profesyonel, daha iyi teşkilatlarımız var, daha iyi balık avlıyoruz. Bunların karşılığını alamadık oradan geldik bu tarafa doğru" dedi.

Kaptan Bayram Eker, yaptıkları özverili balıkçılığın diğer balıkçılar tarafından istenmediğini kaydederek şunları ekledi:

"Avrupa ülkelerinin balıkçılarına yaklaşımları daha değişik. Bizim Türk balıkçılarına yaklaşımları biraz daha farklı oldu. Yani yasaklar koydular, daha fazla balık tuttuğumuzdan göze battık. Öbür balıkçılar tahmin ediyorum ki biraz baskı yaptılar Afrika ülkelerine. Bizlere yasaklar uyguladılar, cezalar uyguladılar. Bize orada yıldırma politikası uyguladılar. Nitekim o şekilde olunca da bıraktık geldik."

Yabancı balıkçılara kıyasla Türk balıkçılarının daha profesyonel çalıştığını vurgulayan Bayram Eker, "Yabancı balıkçıların çalışmaları bizimkilerin kadar profesyonel değil. Daha bilinçsiz. Tabi bilinçli olanlar da var ama Afrika üzerinde avlananlardan konuşuyorum. Bizim balıkçılarımız, balıkçı teknelerimiz daha profesyonel, işi bilen, işini severek yapan, işinde de başarılı olan balıkçılar. Başarılı oluyoruz gittiğimiz her yerde. Bunun sebebi bizim balıkçı sektörümüzün çok ileriye gitmesi. Avrupa ülkelerinden çok daha ileri seviyede olması. Tabii ki Avrupa'da da ileri derece balıkçılar var ama çok nadir. Mesleğimizi babadan aldığımız için çok başarılı oluyoruz. Teknelerimizin her şeyi çok gelişmiş, cihazlarımız gelişmiş. Yani balıkçılık üzerine gayet iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir balıkçılık için yeni teknolojiyi yakın takipte olduklarını söyleyen balıkçı Eker, "Biz bu cihazları ne kadar pahalı olursa olsun almak zorundayız. Eğer biz bu işi yapacaksak almak zorundayız. Tabii ki de çok pahalı cihazlar. Bu işi sürdürebilir yapmamız için bu cihazları bizim almamız gerekiyor. Yeni teknolojiyle devam etmemiz gerekiyor. Geri kalmamamız gerekiyor hiçbir şeyden. Cihazlarımızın bu sene bu cihazı çıktı, diğer sene başka bir cihaz çıktı, onu almak zorundayız. Bunun karşılığını alıyor muyuz? Alıyoruz tabii ki de. Bununla beraber çalışan bir sürü gemicimiz var bizim orada. Herkes bundan faydalanıyor. Sadece gemiciler değil, dışarıda kamyoncular, hepsi bundan istifade ediyor" diye konuştu.

Kendi gelişimlerini devletten aldıkları uygun kredilerle sağladıklarını ifade eden Eker, şunları söyledi:

"Devletten destek tabii ki de görüyoruz. Banka kredileri olarak destek görüyoruz. Aldığımız her makinede, yaptığımız teknede, aldığımız cihazlarda devlet çok güzel krediler sağlıyor, imkanlar sağlıyor. O yüzden devletten Allah razı olsun, büyük imkanlar sunuyor bize. Zaten devlet bize bu şekilde imkanlar sunulmasa biz bu cihazları da alamayız, tekneleri de yapamayız. Devlet uzun vadeli krediler sunuyor, düşük faizli, cazip fiyatlarla" - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Teknoloji, Ekonomi, Afrika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Balıkçıları Afrika'da Profesyonellikte Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:36:47. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Balıkçıları Afrika'da Profesyonellikte Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.