Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği'nden "Dünya Tütünsüz Günü" açıklaması - Son Dakika
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Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği'nden "Dünya Tütünsüz Günü" açıklaması

31.05.2022 10:46
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği'nden "Dünya Tütünsüz Günü" açıklaması

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, sigara kullanımı veya dumanına maruz kalınmasının, beyin ve damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden olduğunu bildirdi.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, sigara kullanımı veya dumanına maruz kalınmasının, beyin ve damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden olduğunu bildirdi.

Özdemir, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin inmeye bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini, Türkiye'de ise yaklaşık 3 milyon kişinin inme geçirdiğini ve bunlara her yıl 250 bin kişinin daha eklendiğini belirtti.

İnmenin, Türkiye'de ve dünyada fonksiyon kaybı ve yeti yitiminin en sık görülen nedeni olduğunu ve ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığını kaydeden Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Sigara kullanımı veya dumanına maruz kalınması, birçok beyin ve damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerindendir. Sigara kullanımı, inme geçirme riskini de en az iki kat artırmaktadır. Günde 1 sigara içilmesi durumunda dahi inme geçirmede belirgin ölçüde risk artışı gözlenirken günde 5 sigara içmek inme riskini yüzde 12 artırmaktadır. Sigarayı bırakmayan kişilerde inme riskinin yüzde 92'ye varan oranlarda arttığı bilinmektedir. Sigara kullanmadığı halde dumanına maruz kalan pasif içiciler de risk altında olup sigara yalnızca tüketenleri değil, pasif içicileri de etkilemektedir. Pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalanlarda inme riski artışı yüzde 45'e kadar varabilir. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, ülkemizdeki erkeklerin yüzde 30'u ve kadınların yüzde 12'si sigaradan ölmektedir. Sigarayı bırakmada yardımcı olacağı düşünülen elektronik sigaralar, düşünülenin aksine sigaraya başlamayı teşvik etmekte, sigaraya dönüşü kolaylaştırmakta ve sigarayı bırakmayı zorlaştırmaktadır."

Sigarayla topyekun mücadele edebilmenin önemine işaret eden Özdemir, sigara içenlerin "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nü sigarayı bırakmak için fırsat olarak değerlendireceklerini umut ettiğini aktardı.

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Kaynak: AA

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